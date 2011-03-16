Створення ЗВТ з ЄС негативно вплине на відносини України з Росією

10:25, 16 березня 2011
Новини ЄС
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Заява прем"єра РФ Путіна

Москва. 16 березня. УНІАН. Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно вплинути на економічні відносини України з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав учора на прес-конференції в Мінську.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна та ЄС створять зону вільної торгівлі.

«Ми знаємо, що Україна веде переговори щодо створення з Євросоюзом зони вільної торгівлі. Рівень митного захисту, який Україна обумовила собі при вступі до СОТ (зараз не називатиму абсолютних цифр), у 2 рази, більш ніж у 2 рази нижчий, ніж наш єдиний митний тариф. І навіть у разі приєднання Росії до СОТ на тих підставах, які ми для себе зараз теж уже визначили з нашими партнерами по переговорах у СОТ, він майже не зміниться: він буде теж у 2 рази вищий, ніж український», - сказав В.ПУТІН.

«Що це означає на практиці? Це означає, що якщо Україна створить зону вільної торгівлі разом із Євросоюзом і вимушена буде поступитися по багатьом позиціям, чутливим для української економіки, то вона, зрозуміло, розраховуватиме, що ці товари підуть на російський ринок. А ми не зможемо цього дозволити собі зробити, й ми вимушені будемо почати вибудовувати кордон, інакше нас завалять цими товарами», - підкреслив глава уряду РФ.

На його думку, вийти на європейський ринок із традиційними товарами досить складно, а скинути на російський ринок товари не вдасться.

В.ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу – «це зовсім інша справа».

Водночас, він зазначив, що приєднання до якихось інтеграційних об`єднань є суверенним правом України.

«Це справа українського народу, парламенту, Президента, уряду цієї країни. Звичайно, ми вважаємо, що в цьому випадку інтеграційні процеси, такі як Митний союз, Єдиний економічний простір, були б, звичайно, більш повноцінними, навіть якщо подивитися на наш спільний ринок», - сказав він.

«Ми вітали б переговори з Україною з цього питання й до цього прагнутимемо, розмовлятимемо з нашими партнерами», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, на переговорах у Мінську також йшлося про взаємодію Росії та Білорусі в рамках Митного союзу. За словами В.ПУТІНА, його розширення за рахунок приєднання України могло б зробити інтеграцію продуктивнішою, повідомляють російські телеканали.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2011 р. перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу й встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.

Довідка УНІАН. Із 1 січня 2010 в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією та Казахстаном, а також між Росією та Білоруссю повинні повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

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