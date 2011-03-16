Словаччина скасовує збори за національні візи для українців

Київ. 16 березня. УНІАН. Наприкінці березня Словаччина розпочинає видачу національних віз безкоштовно - 23 березня 2011 р. набирає чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Словацької Республіки про скасування консульських зборів, підписана 6 жовтня 2010 року в м. Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, положеннями зазначеної угоди передбачається звільнення усіх категорій громадян України та Словацької Республіки від сплати консульського збору за оформлення національних довготермінових віз (які дають право перебувати в країнах понад три місяці, але не більше одного року).

Таким чином, Словацька Республіка стала четвертою державою-членом Євросоюзу після Литви, Латвії та Естонії, яка підтримала ініціативу України щодо скасування консульських зборів за оформлення національних віз.

Спрощення порядку поїздок громадян України до Словаччини є важливим кроком України на шляху до подальшої лібералізації режиму з ЄС, відзначають в МЗС.