В EURONEST за Білоруссю залишається 10 місць

Брюссель. 17 березня. УНІАН. В Парламентській Асамблеї EURONEST (ЄС – країни “Східного партнерства”) за Білоруссю залишаться зарезервованими 10 місць.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив співголова Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС Борис ТАРАСЮК.

Він нагадав, що Європарламент не визнає нинішній склад білоруського парламенту, вважаючи, що вибори 2008 року не були чесними та вільними.

“На жаль, події 19 грудня минулого року, застосування сили проти демонстрацій , ув’язнення учасників політичних протестів, вони фактично перекреслили дорогу білоруській делегації до участі на початку існування EURONEST. Але ми погодилися, що 10 місць для білоруських парламентарів будуть зарезервовані”, - сказав український депутат.

Він зазначив, що представники білоруського парламенту зможуть зайняти ці місця, якщо влада Білорусі продемонструє кроки з демократизації суспільства.

“Йдеться про звільнення політичних в’язнів, про реабілітацію політичних в’язнів”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, робота над створенням EURONEST триває другий рік. Установче засідання постійно переносилося через ситуацію з Білоруссю. Лише на початку лютого цього року Європарламент вирішив скликати Асамблею без участі Білорусі.

”Східне партнерство” – започаткована в 2009 році ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.