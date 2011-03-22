Литвин сподівається на прогрес України на шляху до ЄС

Київ. 22 березня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН розраховує, що у другій половині 2011 року Україна досягне прогресу на шляху до набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів всіх трьох країн.

В.ЛИТВИН наголосив, що «стратегічною метою України залишається набуття повноправного членства в ЄС». «Ми розраховуємо і щиро сподіваємось, що під час польського головування в ЄС в другій половині цього року, завдяки також підтримці литовських друзів, нам вдасться досягти прогресу на цьому шляху», - сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив переконання, що «якнайшвидше укладення Угоди про асоціацію та реалізація плану дій із запровадження безвізового режиму Україна-ЄС сприятиме поглибленню міжлюдських контактів та зміцненню взаємопізнання між нашими народами».

В.ЛИТВИН підкреслив, що для України «терміни мають винятково важливе значення, але первісне значення для нас має зміст тих документів, над якими сьогодні ведеться інтенсивна робота».

Голова ВР також наголосив, що значним шансом для покращення «міжлюдської комунікації й належного представлення України і Польщі в Європі та світі є проведення в наступному році ЄВРО-2012». Він наголосив, що для України «це не стільки спортивна подія», а важливий крок у наближенні до Європи.