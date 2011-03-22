Литва підтримує Україну на шляху до ЄС

Київ. 22 березня. УНІАН. Литва підтримує Україну на шляху до набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Сейму Литовської Республіки Ірена ДЯГУТЄНЄ у Києві на засіданні четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів всіх трьох країн.

І.ДЯГУТЄНЄ зазначила, що, на противагу противникам розширення ЄС, Литва «тримається тієї позиції, що доки Україна не стане повноправним членом ЄС, побудова безпеки в спільному європейському домі не закінчиться».

Вона підкреслила, що завданням даного зібрання є «допомогти якомога ширшому колу європейських країн усвідомити, що рішення про те, що не було запропоновано Україні хоча б далекої перспективи членства, не остаточне». «Україна - не сусід Європи, а сусід у Європі», - наголосила І.ДЯГУТЄНЄ.