Маршалок Сенату Польщі задоволений угодою про малий прикордонний рух з Україною

Київ. 22 березня. УНІАН. Маршалок Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ високо оцінив реалізацію угод щодо малого прикордонного руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.БОРУСЕВИЧ сказав під час засідання четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів всіх трьох держав.

Він зазначив, що Польща «дуже добре оцінює цей крок і ці договори».

Б.БОРУСЕВИЧ наголосив, що в минулому році перейшло кордон 2 млн. громадян України до Польщі і було тільки 200 проблем.

«Це показує, що, у принципі, проблем немає ніяких з малим прикордонним рухом», - підкреслив Б.БОРУСЕВИЧ.

При цьому він додав, що «це аргумент для розмов про введення безвізового режиму між ЄС і Україною».

Він підкреслив, що цей аргумент Польща використовуватиме, підтримуючи прагнення України до інтеграції в ЄС.

Б.БОРУСЕВИЧ підкреслив, що Польща хотіла б під час головування в ЄС «довести до підписання угоди про асоціацію і це був би успіх і для нас, і для України».

Він підкреслив, що Україна повинна «дати для цього аргументи».

Він висловив сподівання, що розмови про асоціацію вестимуться в такому ж темпі, як і з початку поточного року.

«Тоді є шанси під час нашого головування цю угоду підписати», - підкреслив Б.БОРУСЕВИЧ.