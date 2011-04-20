Україна та ЄБРР домовились розблокувати кредитування муніципалітетів

Київ. 20 квітня. УНІАН. Уряд України і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про можливість розблоковувати процес кредитування муніципалітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря прем`єр-міністра України Віталія ЛУК‘ЯНЕНКА, відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час зустрічі Миколи АЗАРОВА з президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ.

Втім, М.АЗАРОВ, за словами його прес-секретаря, зазначив, що законодавчо дозволяти залучати такі кредити можна буде лише в тому випадку, якщо буде гарантоване повернення цих коштів.

Сторони також досягли домовленості, що всі проекти, які потребують виділення кредитів для муніципалітетів, аналізуватимуться спільно урядом і ЄБРР.

Нагадаємо, що Бюджетний кодекс України забороняє муніципалітетам випускати цінні папери для залучення коштів.