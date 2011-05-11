14 травня буде призупинено рух автомобілів на кордоні зі Словаччиною
10:44, 11 травня 2011Новини ЄС
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Через день добросусідства
Ужгород. 11 квітня. УНІАН. 14 травня у пункті пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецке» на українсько-словацькому кордоні рух автомобілів буде тимчасово припинено.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби – прес-секретар начальника Чопського прикордонного загону старший лейтенант Сергій БРОВКО.
За його словами, причиною тимчасового обмеження руху є те, що 14 травня у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород - Вишнє Нємецке» відбудеться День добросусідства.
Він додав, що пропуск рейсових автобусів буде здійснюватися у реверсному порядку. «Це, у свою чергу, збільшить час на перетин державного кордону та можливе утворення черг», - сказав речник загону.
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