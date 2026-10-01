Країна, що була важливим ринком озброєння РФ, тепер купує ППО в Китаю

Туркменістан придбав у Китаю клони російських "Панцирів".

Туркменістан, який раніше був важливим ринком озброєння для Росії, тепер системно купує засоби протиповітряної оборони китайського та індійського виробництва.

Як пише Defense Express, Туркменістан придбав не менше восьми зенітних ракетно-гарматних комплексів FK-2000 китайського виробництва, які за своїми параметрами є клонами російських систем "Панцирь".

Поставку китайських FK-2000 для Туркменістану було підтверджено під час параду 27 вересня 2026 року на честь 35-річчя незалежності в Ашхабаді.

Відео дня

До цього Туркменістан вже мав 12 пускових до С-200, не менше чотирьох пускових установок комплексу FD-2000, дві пускові комплексу комплексу "Круг", а також - чотири пускові китайського ЗРК KS-1A та чотири пускові С-125 "Печора-2М".

Експерти зазначають, що до поставки FK-2000 від Китаю сегмент засобів ППО малої дальності в збройних силах Туркменістану був представлений комплексами С-125-2ВМ "Печора" та С-125М1 "Нева-М1".

Також раніше повідомлялося, що Туркменістан придбав у Індії комплекси Akash, тож Кремль дедалі сильніше витісняють із "традиційних" ринків озброєння.

Як зазначають аналітики, причиною для такої "зміни вектору" є те, що Туркменістан, користуючись ослабленням впливу Кремля, вирішив "дрейфувати" в бік Китаю та Індії як держав, які нарощують свою присутність у колишніх "зонах впливу" РФ.

Російський ВПК втрачає клієнтів

Зараз Туреччина намагається позбавитися С-400, які вона купила у Росії 9 років тому на тлі конфлікту зі США, щоб повернутися до програми F-35, яку для неї закрили саме через купівлю цих ЗРК.

Також раніше стало відомо, що Індія вирішила не купувати російські винищувачі Су-57Е, незважаючи на всі спроби Росії продати ці літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: