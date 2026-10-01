Трамп доручив скоротити популяцію комарів у Вашингтоні на 90%: що придумали в США

Американький лідер підписав відповідний указ з дорученнями до урядових установ США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив урядовим органам до 2028 року продемонструвати відчутні результати у зниженні популяції комарів і кліщів у Вашингтоні. Про це повідомляє Politico.

Президент США підписав відповідний виконавчий указ, який зобов’язує компетентні органи скоротити до 2028 року всебічну популяцію комарів у Вашингтоні до щонайменше 90% і популяцію кліщів до 50%. Цим завданням мають займатися Агентство з охорони довкілля США, Міністерства внутрішніх справ і сільського господарства США, Управління загальних служб США, у консультаціях з Міністерством охорони здоров'я і соціальних служб США.

Зокрема, Агентству з охорони довкілля США доручено визначити нормативно-правові засади, які передбачатимуть "методи стерилізації, безпечну генетичну модифікацію та використання безпечних, але сприятливих бактерій". Агентству також доручено швидко перейти до "реєстрації нових методів або продуктів боротьби з кліщами та комарами".

Відео дня

Крім того, міністру охорони здоров'я і соціальних служб США Роберту Кеннеді доручено започаткувати конкурс щодо розробки нових методів лікування захворювань, що передаються кліщами та комарами. Конкурс має відбутися в межах його ініціативи щодо боротьби з хворобою лайма.

До Агентства з охорони довкілля США надходить багато запитів від біотехнологічних компаній з приводу надання дозволу на розробку різних типів "контролю розмноження комарів".

Імовірно, що найбільше число заявок, що очікують схвалення від Агентства з охорони довкілля США, надійшло від технологічного гіганта Google щодо його ініціативи Debug Project. Мета цього проєкту передбачає стерилізацію самців комарів бактерією під назвою Wolbachia.

Google досі очікує на схвалення експериментального тестування бактерій на азійських тигрових комарах (Aedes albopictus), популяція яких домінує у Вашингтоні.

Крім того, Google тестує бактерії на єгипетських комарах (Aedes aegypti), найбільш відомих як основний передавач вірусів Зіка, чікунгунья, денге та інших смертоносних вірусів.

Загроза інфекцій у світі - що відомо

Як писав УНІАН, зміна клімату може спричинити спалах небезпечної інфекції. Зокрема вчені дослідили лихоманку Ласса – вірусне захворювання, переносником якого є один із видів африканської миші. Хвороба особливо поширена в Західній Африці.

Також вірус здатний зберігатися в популяції гризунів, оскільки інфекція може передаватися потомству від зараженої матері.

Вас також можуть зацікавити новини: