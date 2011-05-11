Немиря радить влади не видавати головування в Раді Європи за досягнення

Київ. 11 травня. УНІАН. Екс-віце-прем’єр-міністр України, член партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ радить нинішній владі не видавати головування України у Комітеті міністрів Ради Європи як своє досягнення, оскільки справжніх проєвропейських здобутків ця влада не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що сьогодні на міністерській конференції у Стамбулі Україна розпочинає шестимісячне головування у Комітеті міністрів Ради Європи.

«За цими фанфарами не скриєш правду, яка полягає у тому, що чим гучніше про європейська, продемократична риторика, тим менше реальних досягнень і реального прогресу», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, влада не спромоглася наблизитися до виконання обов’язків і зобов’язань, що випливають із членства України у Раді Європи.

«І це попри декларації про намір не лише досягнути прогресу в цьому напрямі, але й завершити моніторинг, що ведеться ПАРЄ», - сказав він.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ схвалив відповідний план дій і дав доручень уряду більше, ніж рік тому, але виконано лише невелику частину.

«Водночас, мало місце подальше погіршення ситуації із виконанням на практиці зобов’язань, взятих на себе Україною при вступі в Раду Європи, та обов’язків, що випливають із статуту цієї організації», - сказав він.

Крім того, за словами Г.НЕМИРІ, за рік підготовки до головування органи державної влади України не змогли досягнути реального прогресу і виправити системні вади української правової системи з тим, щоб зупинити тисячі заяв українських громадян до Європейського суду з прав людини.