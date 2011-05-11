Європі потрібно 30 млн. мігрантів

Стамбул. 11 травня. УНІАН. Країни Європи потребують залучення до 2014 року 30 млн. мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Стамбулі 10 травня заявила Емма БОНІНО - колишній міністр з питань європейських справ і міжнародної торгівлі Італії, колишній депутат Європарламенту, а нині – член Групи видатних політичних діячів, створеної Президентом Ради Європи для напрацювання проектів пропозицій зі складних питань європейських справ.

«Європа потребує мігрантів. І це реальність, яку не можна більше заперечувати», - заявила вона.

«Ми закликаємо політиків, як мінімум, говорити правду людям», - додала Е.БОНІНО.

За її словами, необхідність у мігрантах в Європі зумовлена старінням населення, а також невисоким рівнем народжуваності.

Як повідомляв УНІАН, Група видатних політичних діячів, у якій бере участь Е.БОНІНО, представила Раді Європи доповідь щодо політики у сфері міграції. У цій доповіді визначаються 59 конкретних дій, які можуть бути здійснені на національному і місцевому рівнях для поліпшення ефективності політики у сфері міграції в Європі.