Європі потрібно 30 млн. мігрантів
Політиків Європи закликають говорити людям правду
Стамбул. 11 травня. УНІАН. Країни Європи потребують залучення до 2014 року 30 млн. мігрантів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Стамбулі 10 травня заявила Емма БОНІНО - колишній міністр з питань європейських справ і міжнародної торгівлі Італії, колишній депутат Європарламенту, а нині – член Групи видатних політичних діячів, створеної Президентом Ради Європи для напрацювання проектів пропозицій зі складних питань європейських справ.
«Європа потребує мігрантів. І це реальність, яку не можна більше заперечувати», - заявила вона.
«Ми закликаємо політиків, як мінімум, говорити правду людям», - додала Е.БОНІНО.
За її словами, необхідність у мігрантах в Європі зумовлена старінням населення, а також невисоким рівнем народжуваності.
Як повідомляв УНІАН, Група видатних політичних діячів, у якій бере участь Е.БОНІНО, представила Раді Європи доповідь щодо політики у сфері міграції. У цій доповіді визначаються 59 конкретних дій, які можуть бути здійснені на національному і місцевому рівнях для поліпшення ефективності політики у сфері міграції в Європі.