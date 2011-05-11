Грищенко пообіцяв дотримуватися фундаментальних цінностей

Стамбул. 11 травня. УНІАН. Україна під час головування у Комітеті міністрів Ради Європи дотримуватиметься фундаментальних цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на прес-конференції у Стамбулі по завершенню засідання Ради міністрів, на якому Туреччина офіційно передала Україні президентство.

«Україна дотримуватиметься фундаментальних цінностей Ради Європи – демократії, прав людини та верховенства права», - наголосив міністр.

Він нагадав, що пріоритетами українського головування стануть захист прав дитини, просування прав людини, посилення та розвиток місцевої демократії.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що Україна підтримуватиме генерального секретаря Ради Європи у його зусиллях реформувати організацію, залучити до цього найкращі таланти з країн-членів і концентруватися на найбільш термінових завданнях.

Присутній на прес-конференції міністр закордонних справ Туреччини Ахмет ДАВУТОГЛУ сказав, що Туреччина уже всьоме за свою історію головувала у Комітеті міністрів Ради Європи і за необхідності готова допомогти Україні, яка головуватиме вперше.