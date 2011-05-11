В 2010 році за угодлою про реадмісію в Україну депортовано 800 осіб з ЄС

Харків. 11 травня. УНІАН. Згідно з Угодою про реадмісію осіб, у 2010 році до України з Європейського Союзу було депортовано близько 800 нелегальних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові повідомив голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

За його словами, із загальної кількості повернутих до України нелегалів лише 171 особа – громадяни країн Південно-Східної Азії, решта – українці та громадяни країн СНД.

«Із них 171 чоловік з Південно-Східної Азії, решта – громадяни України та СНД, що нас радує, бо менше роботи», - сказав М.ЛИТВИН.

Він спростував заяви скептиків про те, що на виконання цієї угоди з ЄС до України будуть депортовані «тисячі» нелегальних мігрантів із азійських країн. За словами М.ЛИТВИНА, навпаки, в Україну «в рази зменшена нелегальна міграція, особливо з Південно-Східної Азії».

«Другий рік вже Україна підписала відповідні документи про реадмісію. Минулий рік ми прийняли 800 осіб, цього року іде зменшення. Це говорить про те, що наші правоохоронні структури працюють непогано. Якби ми працювали гірше, то було би, як прогнозувалося, тисячі людей, які передавались. Тут є і документи, і дії», - сказав М.ЛИТВИН.

За словами голови ДПСУ, зменшенню кількості нелегальним мігрантів із країн Азії сприяла розроблена спільно із фахівцями ЄС та запроваджена в Україні Концепція інтегрованого управління кордоном.