4 людини загинули від землетрусу в Іспанії

Київ, 11 травня. УНІАН. На середземноморському узбережжі Іспанії сьогодні стався землетрус магнітудою 5,3.

Як передає ИТАР-ТАСС, землетрус стався недалеко від міста Лорка. За словами мера цього міста Франсіско ХОДАРА, загинули щонайменше 4 осіб.

У 2005 році в цьому ж районі стався землетрус, в результаті якого були зруйновані близько 900 житлових будинків, повідомляє агентство.