4 людини загинули від землетрусу в Іспанії
21:58, 11 травня 2011Новини ЄС
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Землетрус стався у місті Лорка
Київ, 11 травня. УНІАН. На середземноморському узбережжі Іспанії сьогодні стався землетрус магнітудою 5,3.
Як передає ИТАР-ТАСС, землетрус стався недалеко від міста Лорка. За словами мера цього міста Франсіско ХОДАРА, загинули щонайменше 4 осіб.
У 2005 році в цьому ж районі стався землетрус, в результаті якого були зруйновані близько 900 житлових будинків, повідомляє агентство.
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