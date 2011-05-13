Мінськ незадоволений резолюцією Європарламенту

Київ. 13 травня. УНІАН. Офіційний Мінськ вважає, що резолюція Європарламенту по Білорусі суперечить принципам добросусідства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

”МЗС вважає підходи Європейського парламенту неприйнятними і такими, що суперечать принципам добросусідства. Європарламент відтворює і нав`язує всім далекі від реальності, спотворені трактування подій, що відбуваються у Білорусі. Наші зусилля, спрямовані на повернення до конструктивного діалогу, натикаються на ультиматуми і загрози, які видаються за принципову позицію”, - сказав прес-секретар МЗС Андрій САВІНИХ, коментуючи резолюцію Європарламенту.

За його словами, заходи політичного і економічного тиску на Білорусь націлені на нанесення прямого збитку країні з порушенням усіх норм міжнародного права.

”Автори резолюції намагаються скористатися наслідками глобальної фінансової кризи для дестабілізації економічної обстановки в країні. По суті, вони закликають до заходів, які направлені на підрив стабільності білоруського суспільства і добробуту людей. У разі застосування цих заходів білоруська сторона буде вимушена зробити кроки у відповідь”, - заявив А.САВІНИХ.

За його словами, відповідні заходи Білорусі будуть направлені ”переважно, на персоналії і структури, які є активними генераторами антибілоруських дій”.

”Разом з тим, ми продовжуватимемо зусилля, направлені на повернення до конструктивної взаємодії. Ми переконані, що філософія тиску і конфронтації, яку демонструє Європейський парламент, не має шансів на існування в довгостроковій перспективі”, - підкреслив прес-секретар МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Європейський парламент прийняв резолюцію по Білорусі із закликом до Євросоюзу і країн-партнерів ввести економічні санкції проти державних підприємств Білорусі.

«(Європарламент) закликає Комісію, Раду, Верховного представника та інші країни - партнери ЄС розширити обмежувальні заходи проти білоруського режиму, включно із введенням спрямованих економічних санкцій, зокрема, проти державних підприємств», - йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту засудили усі вже винесені вироки учасникам акції протесту 19 грудня 2010 року, назвавши їх політично мотивованими. При цьому депутати звертають увагу на численні повідомлення про те, що владі так і не вдалося довести провину засуджених, а також на те, що судові процеси проводилися за зачиненими дверима, а самі обвинувачені не могли ні запросити свідків на свій захист, ні зустрічатися регулярно з адвокатами.

У резолюції також висловлюється стурбованість погіршенням ситуації правозахисників у країні, засуджується атмосфера залякування політичних опонентів і переслідування опозиції.

У документі міститься заклик до влади Білорусі зняти обмеження на поїздки для громадян України Марини ЦАПОК і Максима КИЦЮКА, а також російського громадянина Андрія ЮРОВА, які представляють Комітет міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, котрим було відмовлено у в`їзді на територію Білорусі. Такі ж вимоги висунуті стосовно громадян Росії Аліка МНАЦНАКЯНА і Вікторії ГРОМОВОЇ, яких було затримано 4 травня в Білорусі, а пізніше - депортовано з країни.

Депутати Європарламенту також засудили тиск на незалежні ЗМІ і закликали владу припинити процедуру закриття двох опозиційних газет - «Наша Нива» і «Народна воля», - а також не обмежувати доступ до Інтернет-ресурсів «Хартія`97» і «Білоруський партизан», звільнити журналіста Андрія ПОЧОБУТА.