ЄБРР надасть 15 млн. євро на ялтинскьий водогін
21:21, 13 травня 2011Новини ЄС
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Перший транш очікують у липні
Брюссель. 13 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить на завершення модернізації ялтинського водогону і каналізації 15 млн євро.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.
За його словами, перші гроші надійдуть уже в липні.
У цілому, проект розрахований на 4 роки.
Як повідомляв УНІАН, рішення про відновлення незавершеного проекту модернізації було ухвалене під час зустрічі В.ДЖАРТИ із віце-президентом банку Яном ФІШЕРОМ 12 травня у Лондоні.
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