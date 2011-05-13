ЄБРР надасть 15 млн. євро на ялтинскьий водогін

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить на завершення модернізації ялтинського водогону і каналізації 15 млн євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

За його словами, перші гроші надійдуть уже в липні.

У цілому, проект розрахований на 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відновлення незавершеного проекту модернізації було ухвалене під час зустрічі В.ДЖАРТИ із віце-президентом банку Яном ФІШЕРОМ 12 травня у Лондоні.