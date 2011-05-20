Грищенко: 2011 рік може стати вирішальним для відносин з ЄС

Київ. 20 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що 2011 рік може стати вирішальним у відносинах України і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Міжнародній конференції «Україна на шляху інтеграції до ЄС: сучасний стан та подальші перспективи».

«Нинішній рік може стати вирішальним. Це рік стратегічних можливостей для України так само, як і для ЄС. І не лише тому, що в ЄС головує Угорщина, а невдовзі головуватиме Польща, для яких європейська інтеграція України є важливим політичним інтересом. Йдеться, насамперед, про те, що ми, нарешті, наблизились до вирішення справді стратегічних питань», - сказав міністр.

Зокрема, за словами К.ГРИЩЕНКА, йдеться про завершення переговорів щодо укладення угоди про асоціацію і створення поглибленої зони вільної торгівлі, про реалізацію плану дій щодо візової лібералізації.

На переконання міністра, просування на кожному з цих напрямків визначатиме розвиток відносин між Україною і ЄС на найближчі 5 років.

Він зазначив, що Україна чітко бачить своє місце в європейській системі координат.

«Ключовим етапом на цьому шляху є укладення угоди про асоціацію. Сьогодні ми вийшли на фінішну пряму, ми спільно прагнемо завершити ці переговори у стислі терміни», - додав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр також зазначив, що поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі – це шлях інтеграції економіки України до спільного ринку ЄС, а також та планка найвищих європейських стандартів, до якої має бути приведена українська економіка. Він висловив переконання, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС є вигідною як для Києва, так і для всіх без винятку європейських столиць, оскільки Україна - це величезний ринок, природні ресурси, високо освічене населення. «Україні потрібен ЄС, а ЄС потрібна демократична і стабільна Україна», - додав К.ГРИЩЕНКО. Він, зокрема, зазначив, що на тлі цілком вірогідної світової продовольчої кризи не можна нехтувати найпотужнішими в світі аграрними ресурсами України.

Міністр також зазначив, що економічні зв’язки з третіми країнами та іншими інтеграційними об’єднаннями Україна вибудовує через призму зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Він запевнив, що Україна докладатиме максимум зусиль, щоб черговий саміт Україна-ЄС, який відбудеться в грудні, став не просто успішним, а й історичним.