ЄС розширив список чиновників Білорусі, яким заборонено в`їзд

Брюссель. 23 травня. УНІАН. Європейський Союз розширив список чиновників Білорусі, яким заборонено в`їзд до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

Відповідно до рішення, список розширено на 13 чоловік.

Як зазначається в прес-релізі Ради ЄС, таке рішення ухвалене у відповідь на винесення нещодавно вироків колишньому кандидату в Президенти Білорусі Андрію САННИКОВУ і представникам опозиції та громадянського суспільства.

Серед доданих 13 чоловік – переважно судді і прокурори, які брали участь в судових процесах.

Згідно з рішенням, їхні активи в Європі також будуть заморожені.

Як повідомляв УНІАН, після подій 19 грудня 2010 року, коли міліція жорстоко подавила мирну демонстрацію в Мінську, ЄС вже ввів санкції проти чиновників Білорусі у вигляді заборони на поїздки до ЄС і заморожування їхніх активів.

31 січня цього року Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти 157 чиновників Білорусі, а 21 березня – розширила список чиновників до 175 чоловік.