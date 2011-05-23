ЄС розширив список чиновників Білорусі, яким заборонено в`їзд
Тепер таких - 188 осіб
Брюссель. 23 травня. УНІАН. Європейський Союз розширив список чиновників Білорусі, яким заборонено в`їзд до Європи.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.
Відповідно до рішення, список розширено на 13 чоловік.
Як зазначається в прес-релізі Ради ЄС, таке рішення ухвалене у відповідь на винесення нещодавно вироків колишньому кандидату в Президенти Білорусі Андрію САННИКОВУ і представникам опозиції та громадянського суспільства.
Серед доданих 13 чоловік – переважно судді і прокурори, які брали участь в судових процесах.
Згідно з рішенням, їхні активи в Європі також будуть заморожені.
Як повідомляв УНІАН, після подій 19 грудня 2010 року, коли міліція жорстоко подавила мирну демонстрацію в Мінську, ЄС вже ввів санкції проти чиновників Білорусі у вигляді заборони на поїздки до ЄС і заморожування їхніх активів.
31 січня цього року Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти 157 чиновників Білорусі, а 21 березня – розширила список чиновників до 175 чоловік.