Пасажиропотік між Україною та Польщею в 1 кварталі зріс на 13%

Варшава. 1 червня. УНІАН. Громадяни України за перші три місяці поточного року перетнули українсько-польський кордон близько 2,3 млн. разів, що майже на 40% більше показників першого кварталу минулого року.

Про це свідчать дані прикордонної служби Польщі, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Тим часом поляки за цей же час перетнули спільний кордон 0,8 млн. разів, що на 25% менше минулорічних показників.

Загальний пасажиропотік зріс на 13% - до більше 3 млн. перетинів.

Кількість перетинів кордону в рамках діючого з липня 2009 року Малого прикордонного руху (МПР), яким користуються виключно громадяни України, збільшився в першому кварталі більш ніж удвічі: до 1,2 млн. із близько 0,5 млн.

За даними польських прикордонників, у першому кварталі до Польщі в`їхало на близько 80 тис. українців більше, ніж виїхало. Серед них близько тисячі учасників МПР.

Пасажиропотік на польсько-українському кордоні становив майже 50% усього пасажиропотоку на Східному кордоні Польщі, який також є кордоном 27 країн Євросоюзу і 26 держав Шенгенської зони.

Водночас автопотік на кордоні України з Польщею в першому кварталі зріс на 9%.

За даними польських прикордонників, зростання автопотоку на польсько-українському кордоні було найнижчим серед усіх ділянок.

Найбільше зростання зафіксовано на кордоні Польщі з Росією (Калінінградська область) - на 60%.

На польсько-білоруському кордоні автотранспорт перетинав кордон майже на 20% частіше, ніж у першому кварталі минулого року.

На всьому східному кордоні Польщі автопотік зріс на 17% - до 2,5 млн. перетинів.

Водночас частка автопотоку на кордоні з Україною залишалася найбільшою порівняно з іншими ділянками: майже 50% при близько 40% Білорусі й 10% Росії.

Прикордонники зафіксували на польсько-українському кордоні близько 1 млн. перетинів легковим автотранспортом (+9%), 145 тис. вантажними автомобілями і 15 тис. автобусами (по +10%).

Як повідомляв УНІАН, минулого року польсько-український кордон перетнуло близько 5 млн. автомобілів, що на 7% більше показників 2009 року.