Адвокати Луценка знову звернуться до Євросуду з прав людини

Київ. 9 червня. УНІАН. Адвокати екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА мають намір знову звернутися до Європейського суду з прав людини за фактом порушення права на доступ до справедливого суду в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Ігор ФОМІН сьогодні журналістам після завершення судового засідання.

«Ми знову звертатимемося до Європейського суду з прав людини, і я не приховую, що основною нашою метою буде підбір доказів про те, що нам не надано право на справедливий суд», - сказав І.ФОМІН.

Адвокат звернув увагу на той факт, що судова колегія відмовляє у задоволенні всіх клопотань захисту Ю.ЛУЦЕНКА на підставі формальних причин. «Однак ми заявляємо всі ці клопотання, розуміючи, що нам все одно відмовлять у відведенні (суддів), оскільки вони самі ж і розглядають ці клопотання», - додав він.

«Нам зараз потрібна не оцінка доказів, які зібрані прокуратурою, а нам потрібний справедливий суд, тобто ті судді, перед якими ми доводитимемо нашу невинність. Безглуздо доводити свою невинність перед судом, який просто не хоче чути ані закону, ані доказів. Зараз на цьому акцент у цій справі», - пояснив І.ФОМІН.

Як повідомлялося, раніше Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи і щодо незаконності його утримання під вартою.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ ”Альфа” біля його будинку в Києві. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.