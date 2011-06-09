Для наближення до ЄС Україні потрібні справді незалежні суди

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Україна має створити дійсно незалежну судову систему, якщо вона хоче бути ближчою до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР, виступаючи від імені Єврокомісії на засіданні Європарламенту під час дебатів щодо ситуації в Україні.

“Крана хоче рухатися вперед до більшої асоціації та економічної інтеграції, але ми хочемо мати незалежну судову систему, і це передумова для зближення в інших сферах”, - сказав комісар.

Він наголосив, що незалежна судова система має існувати в Україні, як це і гарантовано Конституцією країни.

За словами комісара, в рамках засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, яке відбудеться найближчим часом, ЄС, серед іншого, поставить перед Україною питання швидкого реформування судової системи та посилення боротьби з корупцією.

Говорячи про нинішню ситуацію в Україні, Г.ЕТТІНГЕР зазначив, що ЄС уважно стежить за розвитком справ проти колишніх членів українського уряду, зокрема, проти Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

При цьому, комісар звернув увагу на те, що будь-яке зловживання досудовим затриманням осіб викликає велике занепокоєння в Комісії.

Г.ЕТТІНГЕР також нагадав, що наприкінці травня Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо прогресу України за 2010 рік.

“Наша оцінка полягає в тому, що нічого суттєво не змінилося”, - сказав комісар.

“Потрібна всебічна реформа судової системи”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент провів дебати на тему “Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду”, за результатами яких ухвалив резолюцію, в якій висловив стурбованість вибірковим застосуванням правосуддя в Україні.