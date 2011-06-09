Україна передасть Венеціанській комісії законопроекти про вибори та КПК

Київ. 9 червня. УНІАН. Україна готується найближчим часом передати на експертизу до Венеціанської комісії два важливих законопроекти - проект закону про вибори народних депутатів та проект Кримінально-процесуального кодексу.

Про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході зустрічі з головою Європейської комісії «Демократія через право» (Венеціанська комісія) Джанні БУКІККІО, яка відбулася сьогодні в українському Мін‘юсті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, зокрема, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, наступного тижня планується завершити переклад англійською мовою проекту закону про вибори народних депутатів, після чого документ буде надіслано на експертизу до міжнародних експертних організацій – Венеціанської комісії, Міжнародної фундації виборчих систем та ОБСЄ.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що при розробці цього закону влада прагне поєднати два основні підходи – максимально провести законопроект через всі стадії публічного розгляду, включаючи експертизу в міжнародних організаціях, та встигнути ухвалити виборчий закон у терміни, рекомендовані Венеціанською комісією, - тобто, за рік до проведення парламентських виборів у країні.

Крім того, повідомив міністр юстиції, наступного тижня заплановано засідання робочої групи при Президентові України з реформування кримінальної юстиції, на розгляд якої планується винести попередній проект Кримінально-процесуального кодексу України. Після оперативного доопрацювання проекту, яке планується завершити вже у червні, проект кодексу також буде передано на розгляд Венеціанської комісії.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що реформа кримінальної юстиції, яка має розпочатися після ухвалення кодексу, є єдиним невиконаним зобов‘язанням держави перед Радою Європи.

«Україна зробила багато спроб вирішити цю проблему. Проте ніколи не було такої впевненості, що вона буде вирішена, як зараз», - наголосив він при цьому.

За словами міністра юстиції, проект КПК планується винести на розгляд Верховної Ради вже цього року.

Обговорюючи з головою Венеціанської комісії концептуальні питання згаданих законопроектів, О.ЛАВРИНОВИЧ відзначив їх великий дискурсивний потенціал.

Саме тому, наголосив міністр, закон про вибори народних депутатів розроблявся як спільний продукт державної влади, опозиційних сил, неурядових громадських організацій, міжнародних організацій та представників правової науки.

Що стосується Кримінально-процесуального кодексу, то, за словами міністра, проект передбачатиме еволюційний перехід від нинішньої системи кримінальної юстиції, що залишилася у спадок з радянських часів, до змагальної, яка функціонує у країнах розвинутої демократії. При цьому такий перехід буде обмежений чіткими часовими рамками.

У ході зустрічі Дж.БУКІККІО наголосив, що демократичні перетворення у країні залежатимуть в першу чергу саме від реформ у сфері права. Тому, за його словами, Венеціанська комісія готова до співпраці.

Зокрема, Дж.БУКІККІО повідомив О.ЛАВРИНОВИЧУ про готовність Венеціанської комісії надати експертні висновки щодо закону про вибори народних депутатів у стислі терміни – вже до початку осені поточного року.