Тимошенко планує звернутися до Євросуду з прав людини

Київ. 10 червня. УНІАН. Захисник екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє про намір найближчим часом направити скаргу до Європейського суду з прав людини про її незаконне кримінальне переслідування.

Про це С.ВЛАСЕНКО повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Концептуально документ готовий», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, формальною підставою для звернення до Європейського суду стали події 24 травня, коли Ю.ТИМОШЕНКО під час виклику на допит в Генеральну прокуратуру була затримана незаконно.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що правовою підставою для звернення до Європейського суду стали параграфи 39-41 Регламенту Європейського суду, а також порушення українською стороною статей 5 і 6 Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерський райсуд Києва виніс ухвалу про затримання й доставку Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У ГПУ зазначили, що рішення грунтується на тому, що обвинувачена тривалий час ухилялася від досудового слідства й перешкоджала виконанню з нею слідчих дій.

Але, йшлося в повідомленні ГПУ, враховуючи, що Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником С.ВЛАСЕНКОМ 24 травня з`явилася на допит у Головне слідче управління Генпрокуратури, питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слідчий не вирішив. Лідер «Батьківщини» перебувала в ГПУ близько восьми годин.

Пізніше перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН запевнив, що причин і необхідності в арешті екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО немає.

Наразі Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під підпискою про невиїзд.