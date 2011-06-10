Європа зберігатиме пам`ять про тоталітарне минуле

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Рада міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС закликала країни-члени і Єврокомісію зберігати пам`ять про тоталітарне минуле Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках щодо пам`яті про злочини тоталітарних режимів у Європі, прийнятих сьогодні на засіданні Ради в Люксембурзі.

“(Рада – УНІАН) закликає країни-члени і Комісію висувати або підтримувати ініціативи, спрямовані на інформування й освіту громадськості в питанні тоталітарного минулого Європи, а також здійснювати дослідницькі проекти, зокрема на міжнародному рівні», - сказано в документі.

При цьому у висновках зазначається, що багато країн-членів ЄС пережили трагічне минуле, викликане тоталітарними режимами, незалежно від того, чи були ці режими комуністичними, націонал-соціалістичними чи якимись іншими.

Рада ЄС також нагадала, що Європейський Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і прав людини.

При цьому міністри відзначили необхідність забезпечити «чесне ставлення» до жертв усіх тоталітарних режимів.

У документі сказано, що заперечення злочинів тоталітарних режимів має розглядатися відповідно до адекватних стандартів, беручи до уваги, де необхідно, національні обставини та юридичні традиції країн-членів, а також поважаючи свободу слова».

Міністри також закликали Єврокомісію вивчити додаткові можливості з фінансування або залучення грантів на дослідницькі проекти щодо тоталітарних режимів, а також інформувати країни-члени і зацікавлені сторони про конкретні кроки щодо збереження пам`яті про тоталітарні режими.