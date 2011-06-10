На півдні Італії знайшли мертвою українку

Брюссель. 10 червня. УНІАН В лісі Монте Термініо, в провінції Авеліно знайдено тіло громадянки України Галини Д., 54 роки, яка зникла без вісті 20 травня.

Про це повідомляє сьогодні сайт “Українці в Італії”.

Згідно з його інформацією, українка працювала доглядальницею у 70-річного італійця в Авеліно, який і подав заяву до поліції про її зникнення, коли вона не з’явилася на роботу.

Тіло жінки знайшов лісовий патруль. Воно було частково присипане землею.

За повідомленням італійської преси, тіло знайшли минулої неділі, а сьогодні, відбулося впізнання жертви родичами та знайомими.

За попередніми даними, жінці було завдано численних поранень тяжким металевим предметом. Не виключено, що українку було вбито в іншому місці і потім перевезено та заховано в лісі.

Офіційні результати розтину тіла очікуються наступного тижня.

У скоєнні вбивства поліція підозрює 65-річного італійця, мешканця містечка Серіно, провінція Авеліно, який, за деякими свідченнями, був небайдужий до жінки.

Підозрюваний відкидає звинувачення і заявляє про свою непричетність до цього злочину.

Знайомі жінки характеризують її як скромну, сором’язливу і працьовиту людину.

Прокуратура Авеліно разом з карабінерами продовжує розслідувати вбивство.