ГПУ не збирається виконувати резолюцію Європарламенту щодо Тимошенко

Київ. 15 червня. УНІАН. Генеральна прокуратура не збирається виконувати резолюцію Європарламенту про ситуацію в Україні: «Справи Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду».

Про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Роман ЗАБЗАЛЮК після сьогоднішньої зустрічі з В.ПШОНКОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ми не отримали чітку відповідь щодо Юлії ТИМОШЕНКО та інших людей, які перебувають під санкціями, а досудове слідство практично завершене. Складається враження, що Генпрокуратуру не хвилює резолюція Європарламенту щодо припинення політичних репресій проти опозиції», - сказав він.

За словами H/ЗАБЗАЛЮКА, депутати і Генпрокуратура домовились про те, що найближчим часом вони отримають офіційні відповіді на скарги народних обранців та лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Серед інших питань, про які говорили народні депутати з генпрокурором, було клопотання про поїздку Ю.ТИМОШЕНКО до Страсбурга для участі у сесії ПАРЄ.

«Зокрема, виникає питання, чому колишній Президент КУЧМА може безперешкодно поїхати в Париж, а Юлія ТИМОШЕНКО має чекати рішення прокуратури, яке невідомо чи буде», - сказав присутній на зустрічі народний депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО.

«Ми проти такого вибіркового підходу», - зазначив він.

Як повідомлялося, 3 червня народні депутати не змогли отримати пояснень від генерального прокурора В.ПШОНКИ, чому він не реагує на скарги Ю.ТИМОШЕНКО. Тоді помічник генпрокурора повідомив, що В.ПШОНКА захворів, а тому не зможе зустрітися з депутатами.

Вчора, 14 червня, народні депутати від «БЮТ-Батьківщина» також намагалися у Генпрокуратурі зустрітися з В.ПШОНКОЮ, щоб, зокрема, передати вимогу про виконання резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні - «припинити політичні репресії проти опозиції і скасувати запобіжний захід для Юлії ТИМОШЕНКО». Однак В.ПШОНКА у той час був присутній на засіданні Вищої ради юстиції.

В резолюції, ухваленій 9 червня, Європарламент, зокрема, закликає українську владу не переслідувати опозицію і скасувати заборону на поїздки лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, а також змінити міру запобіжного заходу Юрію ЛУЦЕНКУ та іншим політичних в’язнів.