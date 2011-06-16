Депутати розраховують на прискорення виконання Плану дій з лібералізації віз з ЄС

Київ. 16 червня. УНІАН. Народні депутати України, представники міжфракційного об`єднання ”Європейський вибір” і депутатської групи зі зв’язків із Європейським парламентом закликають учасників Міністерської зустрічі Україна – ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки докласти максимальних зусиль для якнайшвидшого успішного завершення двостороннього діалогу у питанні візової лібералізації та запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили співголова міжфракційного об`єднання ”Європейський вибір” Анатолій КІНАХ та одна з ініціаторів створення міжпарламентського клубу Україна - ЄС Ірина ГЕРАЩЕНКО.

”Вільне пересування громадян – одне з головних досягнень Європейського проекту. Українці, як і інші європейці, мають користуватися його перевагами”, - наголосили вони.

Депутати підкреслили, що за останній місяць Верховна Рада України прийняла низку важливих законів, які дозволяють вже найближчим часом завершити першу фазу Плану дій з візової лібералізації. Зокрема, ратифіковано усі необхідні міжнародні конвенції, прийнято більшість національних законодавчих актів, здійснено ґрунтовні реформи у сфері управління міграцією та кордонами, захисту персональних даних. Комітет ВР з питань європейської інтеграції проводить велику роботу по адаптації законодавства до європейських стандартів.

У квітні Верховна Рада прийняла постанову ”Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері”, а у травні відбулися парламентські слухання ”Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом”.

Сьогодні ідея євроінтеграції об’єднує український парламент, про що свідчать результативні голосування, які демонструють фракції більшості та опозиції, підтримуючи законопроекти направлені на поглиблення європейської інтеграції. Україна виконує свої зобов’язання відповідно до Угоди про реадмісію, позитивно оцінюється функціонування режиму малого прикордонного руху між Україною та сусідніми державами-членами ЄС.

Народні депутати очікують, що Євросоюз врахує це у процесі безвізового діалогу з Україною, і звертаються до Єврокомісії та держав – членів ЄС щодо прискорення початку другої фази виконання Плану дій з візової лібералізації та запровадження безвізового режиму.