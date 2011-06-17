ЄС допоможе Україні в реалізації антинаркотичної стратегії

Київ. 17 червня. УНІАН. Європейський Союз підкреслює свою готовність надати Україні допомогу в імплементації нової антинаркотичної стратегії.

Про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на Висновки, ухвалені за результатами Міністерської зустрічі з питань юстиції, свободи та безпеки між Україною та ЄС, яка відбулася 16 червня у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

У ході зустрічі сторони відзначили важливість подальшого розвитку співпраці України та ЄС у сфері зменшення пропозицій та попиту на наркотики. Зокрема, наголошувалося, що Україна та Євросоюз мають спільний кордон, стикаються з аналогічними викликами у сфері боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, включаючи контрабанду наркотиків, а також з іншими незаконними діями, що носять транскордонний характер.

Сторони досягли домовленості про проведення 5 жовтня наступного засідання експертів з питань наркотиків між Україною та ЄС. Захід буде присвячений подальшому розвитку співпраці у цій сфері та подальшій співпраці з Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркозалежності у рамках відповідного меморандуму про взаєморозуміння.

Україна також поінформувала сторону ЄС про нещодавні законодавчі зміни, зокрема, про ухвалення Концепції державної антинаркотичної політики на період 2010-2015 роки, а також відповідного плану заходів з її реалізації.