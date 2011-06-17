Харківська область і Трнавський край Словаччини співпрацюватимуть

Харків. 17 червня. УНІАН. Харківська область і Трнавський автономний край Словацької Республіки підписали угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, документ підписали губернатор Харківської області Михайло ДОБКІН та голова Трнавського автономного краю Тібор МІКУШ під час зустрічі в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Словацької Республіки.

Згідно з угодою, сторони мають намір розвивати співробітництво в сферах економічного розвитку; сільського господарства; науки, техніки, освіти та охорони здоров`я; культури та мистецтв; туризму і спорту; екології та раціонального використання природних ресурсів; енергетики та використання альтернативних джерел енергії.