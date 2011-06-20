В Києві розпочинається 17-ий раунд переговорів про ЗВТ з ЄС

Брюссель. 20 червня. УНІАН. 20-24 червня 2011 року в Києві відбудеться 17-й раунд переговорів щодо створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, на порядку денному переговорів - питання співпраці в енергетиці, питання конкуренції, інтелектуальної власності, включно із географічними зазначеннями, сталого розвитку, послуг, інструментів торговельного захисту, а також санітарні та фітосанітарні заходи.

Делегації сторін очолюють заступник міністра економічного розвитку України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ та директор Генерального Директорату Єврокомісії “Торгівля” Руперт ШЛЕГЕЛЬМІЛЬХ.