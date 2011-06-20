Грищенко розповів в ПАРЄ про політичну конкуренцію в Україні

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що демократія в Україні є способом політичної конкуренції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Ми живемо в країні, де демократія є інструментом, способом політичної конкуренції. Ми живемо в країні, в якій всі політичні сили доносять свої повідомлення безпосередньо», - сказав міністр.

Він відзначив, що для донесення думок лідерів правлячої коаліції й опозиції до виборців створено всі умови.

«Тут не немає жодних обмежень, що стосується друкованих ЗМІ чи присутності в Інтернеті», - відзначив К.ГРИЩЕНКО.

«У нас є ситуація, яка дозволяє всім політичним силам доносити свої повідомлення й ідеї до народу, до тих, хто підтримує їх або критикує. Таким чином, створена обстановка, коли щотижня в прямому телеефірі політики повинні відповідати на однакові питання», - додав він.

При цьому український міністр висловив думку, що в Україні створена така ж обстановка для політичних сил, в якій живе британський парламент.