Грищенко в ПАРЄ розкритикував попередників

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО розкритикував своїх попередників.

Як передає кореспондент УНІАН, К.ГРИЩЕНКО, виступаючи на сесії ПАРЕ в Страсбурзі, заявив: «Ми за останні 5 років до зміни уряду стали свідками того, що Українська держава була не здатна йти вперед в плані виконання своїх зобов`язань».

При цьому серед головних проблем попередників він назвав нездатність керувати країною, а також нездатність вирішувати складні питання, або вирішувати їх, зважаючи на особисті інтереси.

«Як ви знаєте, 5 років тому ситуація була повністю некерованою», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Разом з цим він заявив про те, що зараз в Україні вперше за 20 років незалежності почався «повномасштабний процес реформ» як в економіці, так і в галузі захисту свободи ЗМІ і свобод громадянського суспільства.

«Є певні відмінності, хто сидить за кермом, сьогодні ми беремо на себе повну відповідальність за соціальний розвиток, за політичний розвиток, за розвиток демократії», - наголосив український міністр.