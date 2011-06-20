Грищенко заявляє в ПАРЄ про програму захисту прав людини в Україні

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє про реалізацію в Україні продуманої програми із захисту прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, відповідаючи на питання від групи об`єднаних лівих на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЕ).

«Безумовно, є проблеми в тому, що стосується таких галузей, як захист прав, але вперше в цьому плані робляться якісь кроки, і не тільки кроки, а абсолютно продумана програма, яку відрізняє великий ступінь продуманості», - сказав український міністр.