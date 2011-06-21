Янукович заявив в ПАРЄ про відкритість до діалогу про свободу слова

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Чинна українська влада відкрита до діалогу про свободу слова в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи з трибуни Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Чинна влада України відкрита з питання дотримання свободи слова. Ми уважно ставимось до будь-якої інформації, у тому числі з боку міжнародних правозахисних організацій, щодо порушення прав в цій сфері», - сказав Президент.

За його словами, усі випадки здійснення тиску на журналістів та обмеження свободи слова отримуватимуть в Україні належну оцінку з боку відповідних органів.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що в Україні ухвалено закон про доступ до публічної інформації, який встановлює чіткі відносини між представниками влади і пресою, а також розширює права громадян щодо доступу до суспільно значущої інформації.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, вживаються заходи зі створення Суспільного телебачення. «Реалізація цього завдання значно підвищить об’єктивність інформації, розширить кордони української демократії і свободи слова», - сказав він.