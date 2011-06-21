Янукович наголошує на важливості співпраці з Венеціанською комісією

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості співпраці України з Венеціанською комісією, у тому числіу питанні здійснення конституційної реформи та реформи виборчої системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з трибуни Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Розповідаючи про хід підготовки в Україні до проведення конституційної реформи, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що вона здійснюватиметься виключно у правовому полі, у тісній співпраці з Венеціанською комісією.

Також він зазначив, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про вибори народних депутатів лише після того, як він отримає висновок Венеціанської комісії.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості суспільного обговорення цього законопроекту. «Для нас дуже важливо, щоб закон про вибори отримав народну довіру», - сказав він.