Янукович: Україна готова сприяти перетворенням у Раді Європи

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що Україна як головуюча у Комітеті міністрів Ради Європи готова сприяти перетворенням, що відбуваються сьогодні у РЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що становлення Української держави нерозривно пов’язано із діяльністю і розвитком Ради Європи.

Пріоритети українського головування у РЄ – захист прав дітей, права людини та верховенство права в контексті демократії і стабільності в Європі, а також зміцнення та розвиток місцевої демократії спрямовані на забезпечення послідовності у досягненні основних цілей Ради Європи, зауважив він.

У цьому зв’язку він наголосив на важливості змістовного діалогу Парламентської Асамблеї ради Європи з українським головуванням насамперед у сфері захисту прав людини.

На цьому напрямку, сказав В.ЯНУКОВИЧ, Радою Європи створено дієву систему, якою сьогодні користуються мільйони людей. Європейська конвенція з прав людини та механізм контролю за виконанням її положень є основою, на якій сьогодні базуються дії Ради Європи у галузі захисту прав людини, тму спільним завданням є забезпечення довгострокової ефективності Європейського суду з прав людини та правової системи конвенції.

Ця система повинна бути надалі збережена і взята за основу в контексті подальшого вдосконалення та систематизації європейських стандартів, існуючих у цій сфері, наголосив Президент.

На його переконання, приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з прав людини є пріоритетом для усієї Європи, і його основним результатом має стати посилення всеєвропейської системи захисту прав людини, а також краща взаємодія між двома організаціями.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, об’єднана Європа майбутнього має будуватися на надійній правовій основі, і таким фундаментом на сьогодні є норми і принципи, якими керується у своїй діяльності Рада Європи.

Він наголосив на важливій ролі, яку відіграла Рада Європи у посиленні демократичної стабільності на Європейському континенті. Важливим доробком Ради Європи у цьому зв’язку В.ЯНУКОВИЧ назвав доповідь групи видатних осіб «Жити разом у Європі ХХІ століття», яку ПАРЄ має намір обговорити у рамках цієї сесії.

Він вважає, що висновки, зроблені у доповіді, мають бути ретельно проаналізовані Радою Європи як на урядовому, так і на парламентському рівнях з метою вироблення ефективного механізму протидії викликам сучасності.

Важливим елементом забезпечення демократичної стабільності у Європі В.ЯНУКОВИЧ також назвав розвиток співпраці Ради Європи з країнами, що не є членами організації та, водночас, прагнуть підтримки у процесі здійснення внутрішніх демократичних перетворень.

На його переконання, така співпраця, зокрема в галузі прав людини та за іншими напрямами взаємної зацікавленості, є важливою та корисною.

«Завершення створення у Європі зони, вільної від смертної кари, боротьба з порушеннями прав людини та вирішення гуманітарних проблем у рамках заморожених та неврегульованих конфліктів є важливими завданнями, що стоять на порядку денному організацїі. Такими завданнями є також й вирішення комплексу правових проблем, пов`язаних з нелегальною міграцією, боротьба з торгівлею людьми, тероризмом, корупцією та організованою злочинністю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.