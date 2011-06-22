Начальник Генштабу ЗСУ відбув до Угорщини

Київ. 22 червня. УНІАН. Сьогодні розпочався офіційний візит української військової делегації на чолі з начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Григорієм ПЕДЧЕНКОМ до Угорської Республіки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, у рамках візиту в Будапешті запланована зустріч Г.ПЕДЧЕНКА з начальником Генерального штабу Збройних сил Угорщини генералом Тібором БЕНКЬО та переговори у складі військових делегацій обох країн.

Сторони планують обговорити питання двостороннього військового співробітництва на перспективу, аспекти військового співробітництва у рамках “Вишеградської четвірки”, питання співробітництва в рамках програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО/ASDE) та діяльності спільного інженерного батальйону “Тиса”.

Також предметом обговорення стануть питання спільної участі підрозділів збройних сил обох країн у миротворчих операціях і багатонаціональних навчаннях, стажування та навчання військовослужбовців і працівників ЗСУ у вищих військових навчальних закладах Угорської Республіки.

Програмою візиту також заплановано робочу зустріч Г.ПЕДЧЕНКА з головою Комітету з питань оборони та правоохоронних питань Державних зборів Угорської Республіки доктором Мате КОШІЧЕМ.

Представники української військової делегації планують відвідати розташування 5-ї легкої піхотної бригади (Дебрецен), де ознайомляться з її завданнями, структурою, силами і засобами.

Візит української військової делегації до Угорщини триватиме до 24 червня.