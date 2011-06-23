Українці у першому кварталі придбали у Польщі товарів на 180 млн. дол.

Варшава. 23 червня. УНІАН. Громадяни України у першому кварталі поточного року придбали у Польщі товарів на суму близько 180 млн. доларів, що на понад 20% більше від показників першого кварталу минулого року (1 дол. = 2,8 злот.).

Про це йдеться у дослідженні Державного управління статистики (GUS), яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними дослідження, українці витратили в польських магазинах більше за всіх іноземців, які перетинали східний наземний кордон Польщі з Україною, Білоруссю і Росією.

Білоруси у січні-березні витратили в Польщі близько 130 млн. доларів, а росіяни і громадяни інших країн залишили в країні приблизно по 20 млн. доларів.

Витрати всіх іноземців у Польщі в першому кварталі цього року порівняно з першими трьома місяцями минулого року збільшилися на 40% - до близько 350 млн. доларів.

Українці традиційно найчастіше купували у поляків будівельні матеріали (35%), побутову техніку (близько 20%) і автомобільні запчастини (15%).

У середньому кожен українець витрачав у польських магазинах менш як 200 доларів.

Білоруси у середньому витрачали трохи більше від українців, а росіяни - близько 70 доларів.

За даними польської статистики, приватні покупки українців в Польщі в першому кварталі становили майже 20% від офіційного польського експорту до України.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками GUS, громадяни України минулого року купили в Польщі товарів на суму близько 800 млн. доларів, що на 10% більше від показників 2009 року.

Українське законодавство дозволяє ввозити в країну ”в приватному порядку” (без митного оформлення) товари вартістю до 200 євро.

Довідка УНІАН. GUS оцінює витрати іноземців, які перетинають східний кордон Польщі, і поляків на основі заповнюваних ними анонімних анкет, в яких вони декларують плановані витрати.

Польське статистичне відомство проводить це дослідження із середини 2008 року.

У першому кварталі поточного року працівники GUS в рамках дослідження опитали понад 30 тис. осіб.