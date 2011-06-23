Батьки учнів шкіл Макіївки, що закриваються, хочуть звернутися до Євросуду

Донецьк. 23 червня, УНІАН. У Макіївці Донецької області батьки учнів трьох шкіл (№№ 3; 100 і 27), що закриваються, для захисту своїх прав і прав своїх дітей мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхньому Зверненні до громадськості.

За словами батьків, це звернення - їх «останній крик про допомогу». Вони нагадали, що міська і обласна влада, а також депутати різних рівнів від тих виборчих округів, де знаходяться школи, не дали на їх звернення «жодної відповіді».

«При цьому депутати міськради навіть були відсутні на сесії Макіївської міської ради 15 квітня 2011 р., коли ухвалювалося рішення про ліквідацію наших шкіл з українською мовою навчання. Мер Макіївки і його команда, а також голова Донецької обласної держадміністрації, до яких ми не одноразово зверталися впродовж двох місяців з протестом проти ліквідації наших шкіл, нас не почули», - заявили батьки.

Вони також нагадали, що ані прокурор Макіївки, ані прокурор Донецької області, яких вони просили провести за участю батьків учнів повну, всебічну, об`єктивну перевірку відповідності ухваленого рішення про закриття шкіл нормам чинного законодавства, «обмежилися відписками».

Крім того, автори звернення сказали, що і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, до якого вони зверталися, «не почув» їх.

Батьки повідомили, що у них «ще є маленька надія на відновлення справедливості за допомогою суду». Так, вже відбулися два засідання центрально-міського суду Макіївки за їх позовом проти рішення Макіївської міськради про незаконне закриття учбових закладів. Але, за словами батьків, суд вже тричі відмовляє їм в забезпеченні позову, тобто, припиненні рішення міськради про закриття шкіл до винесення остаточного вердикту суду.

«Якщо в нашому суді нам не допоможуть - нам нічого не залишається, як звернутися до Європейського суду», - заявили у своєму зверненні батьки.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття учбових закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».