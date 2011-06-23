Авторитарні дії влади можуть підірвати європейські прагнення України

Київ. 23 червня. УНІАН. Авторитарні дії української влади можуть підірвати європейські прагнення України.

Про це йдеться в декларації щодо України Президентства Європейської народної партії, повідомляє «Українська правда».

«Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість серйозним погіршенням ситуації в Україні в плані безперервного зловживання системою кримінального правосуддя в політичних цілях», - йдеться у декларації.

Також в ЄНП стурбовані ”системним посяганням на верховенство права за допомогою політично мотивованих переслідувань колишніх членів уряду, в першу чергу, лідера опозиції, колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, активістів громадянського суспільства та ЗМІ”.

”Незважаючи на численні публічні заяви президента ЄНП і нашої політичної Асамблеї, а також резолюції Європарламенту і ПАРЄ, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і українська влада продовжують їх ігнорувати і намагаються відкупитися, на словах обіцяючи виправити ситуацію”, - наголошується в документі.

”Подібні дії української влади є авторитарними за своєю природою, оскільки вони не ґрунтуються на верховенстві права і демократичних принципах”, - заявили в ЄНП.

«Якщо це не припиниться, надалі дані негативні тенденції вплинуть на міжнародний імідж України і можуть серйозно підірвати європейські прагнення України», - підкреслюється в документі.

У ЄНП також «розуміють і підтримують» прийняте Ю.ТИМОШЕНКО рішення звернутися до Європейського суду з прав людини.

«Ми знову закликаємо українську владу зупинити всі політично мотивовані переслідування і виборче використання системи кримінального правосуддя щодо опозиції», - йдеться у декларації.

«Ми хотіли б нагадати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ його особисту відповідальність щодо дотримання правил закону, демократії і захисту прав людини в Україні», - зазначили в ЄНП.

Президентство є виконавчим органом ЄНП, до складу якого входять безпосередньо президент партії Вілферд МАРТЕНС, президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Ради ЄС Херман Ван РОМПЕЙ та інші чиновники ЄС.

УП з посиланням на джерела повідомляє, що документ розроблявся до опівночі за безпосередньої участі Ж.М.БАРРОЗУ.

Як відомо, партія ”Батьківщина” є спостерігачем у ЄНП.