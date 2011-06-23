Поляки в першому кварталі витратили в Україні 27 млн. доларів

Варшава. 23 червня. УНІАН. Громадяни Польщі у першому кварталі поточного року придбали в Україні товарів на суму близько 27 млн. дол., що на 2% більше від показників першого кварталу минулого року.

Про це свідчать дані польського Держкомстату, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Поляки, які у січні-березні перетинали наземний східний кордон Польщі, витратили у трьох країнах - безпосередніх сусідах майже 40 млн. дол. (+14%).

У білоруських магазинах польські громадяни залишили близько 6 млн. дол. (+18%), тоді як у російських (Калінінградська область) - майже 6,5 млн. дол. (+100%).

Кожний поляк у середньому витрачав за східним кордоном близько 70 дол.

Громадяни Польщі купували в Україні, Білорусі і Росії, головним чином, автомобільне пальне (75%), алкоголь (9%) і солодощі (6%).

Як повідомляв УНІАН, українці в першому кварталі збільшили приватні покупки у Польщі на 20% - до близько 180 млн. дол.

Кожний громадянин України, який перетинав спільний кордон у першому кварталі, в середньому залишав у польських магазинах трохи менше від 200 дол.

Довідка УНІАН. GUS оцінює витрати іноземців і поляків, які перетинають східний кордон Польщі на базі заповнюваних ними анонімних анкет, в яких вони декларують плановані витрати.

Польське статистичне відомство проводить це дослідження з 3-го кварталу 2008 року.

У першому кварталі поточного року працівники GUS в його рамках опитали більш як 30 тис. людей.