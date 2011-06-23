Міністр закордонних справ Швеції засудив нові арешти в Білорусі

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ засудив нові арешти у Білорусі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в його прес-службі.

«Ми засуджуємо жорстокість і арешти мирних демонстрантів, скоєні білоруським режимом. Учора ввечері шведський дипломат в Мінську також зазнав цієї жорстокості», - наголошується у заяві К.БІЛЬДТА.

Міністр закордонних справ Швеції назвав це абсолютно неприйнятним, а також заявив, що такі дії білоруської влади підтверджують нестачу поваги до фундаментальних демократичних прав.

К.БІЛЬДТ також відзначив, що міністерство з приводу інциденту із своїм дипломатом запросило Посла Білорусі у Швеції.

Як повідомлялося раніше, під час акції мовчазної солідарності у центрі Мінська, що пройшла 22 червня, співробітники правоохоронних органів намагалися затримати шведського дипломата — другого секретаря посольства Швеції Девіда ЕМТЕСТАМЕ.

Всього під час акції в Білорусі було затримано більш як 460 осіб, з них понад 200 – у Мінську.