Папа Римський представив новий сайт Ватікану

Київ. 29 червня. УНІАН. Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI анонсував запуск новинарного сайту Ватикану news.va, власноручно написавши повідомлення у твіттері.

Згідно з вихідними даними, твіт було написано за допомогою офіційного клієнта Twitter для iPad. ”Дорогі друзі! Я тільки-но запустив News.va. Нехай буде благословенним Бог наш Ісус Христос! Молюся за вас і благословляю, Бенедикт XVI”, - зазначається у повідомленні.

Запуск нового ресурсу приурочено до 60-річчя висвячення Папи БЕНЕДИКТА XVI, передає Лента.ру.

News.va поєднує у собі всі медіаресурси Ватикану, зокрема, радіостанцію і канал на відеохостингу YouTube, а також ретранслює повідомлення з соціальної мережі Facebook і мікроблогу на Twitter.

Раніше основним представництвом Ватикану в Інтернеті був сайт vatican.va, запущений у 1995 році ще за Папи Івана Павла II.