Київ. 29 червня. УНІАН. 5-7 липня у Києві відбудеться засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО і виїзне засідання підкомітету з питань демократичного управління Комітету з питань цивільного виміру безпеки та підкомітету з питань партнерства НАТО Політичного комітету Парламентської асамблеї НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО проходитиме у Верховній Раді. До учасників засідання звернеться з вітальним словом голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

Співголовами Міжпарламентської ради є заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО і заступник голови ПА НАТО Ассен АГОВ.

До участі у засіданні запрошені секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, представники Міністерства оборони України, громадських організацій та політичних партій.

Виїзне засідання підкомітету з питань демократичного управління Комітету з питань цивільного виміру безпеки та підкомітету з питань партнерства НАТО Політичного комітету Парламентської асамблеї НАТО проходитиме в Інституті міжнародних відносин.