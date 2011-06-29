Брюссель. 29 червня. УНІАН. Єврокомісія представила проект бюджету на 2014-2020 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, проект бюджету передбачає, що витрати становитимуть 972,2 млрд. євро (1% валового національного доходу), а зобов`язання по виплатах з урахуванням багаторічних програм - 1025 млрд. євро (1,05% валового національного доходу країн ЄС).

Основними напрямками витрат стануть створення нових робочих місць, економічний розвиток, підтримка сільського господарства і впровадження природоохоронних «зелених» технологій, а також посилення ролі ЄС на міжнародній арені.

Серед іншого, проектом бюджету, зокрема, передбачається витратити 40 млрд. євро Інструменту об`єднання Європи і 10 млрд. євро Фонду взаємодії на інфраструктурні проекти в сфері транспорту, енергетики і телекомунікацій з тим, щоб забезпечити взаємозв`язок між усіма регіонами ЄС.

В цілому ж, на розвиток взаємодії регіонів у проекті бюджету заплановано витратити 376 млрд. євро.

Спільна сільськогосподарська політика, згідно з пропозицією Єврокомісії, «обійдеться» бюджету в 371,72 млрд. євро. При цьому, третина прямої підтримки фермерам буде залежати від впровадження ними природоохоронних технологій.

70,2 млрд. євро у проекті бюджету відводиться на зовнішні відносини, при цьому, 16 млрд. євро з них планується витратити на політику сусідства з метою просування «демократії і процвітання» у країнах - сусідах ЄС.

Крім того, 20,6 млрд. євро з цих коштів планується витратити на допомогу найбіднішим країнам світу.

Проект бюджету також передбачає зростання інвестицій у дослідження – до 80 млрд. євро.

Крім того, Комісія пропонує витратити 4,1 млрд. євро на боротьбу зі злочинністю і тероризмом, а також 3,4 млрд. євро - на політику міграції та надання притулку.

Як повідомляв УНІАН, багаторічний бюджет на 2007-2013 роки передбачає загальні витрати у 925,57 млрд. євро (1,06% валового національного доходу), зобов`язання по витратах - 975,77 млрд. євро (1,12% валового національного доходу).