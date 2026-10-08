'Смілива та винахідлива творчість': оголешно Нобелівську премію з літератури

Престижну премію отримала поетеса з Канади.

Шведська академія оголосила лауреата Нобелівської премії з літератури за 2026 рік. Ним стала канадська авторка Енн Карсон. Про це повідомляє комітет в офіційному пресрелізі.

Як зазначається в повідомленні, премію присуджено "за її сміливу та винахідливу творчість, яка в грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури".

Як ідеться в біографічній довідці Нобелівського комітету, Енн Карсон народилася 1950 року в Торонто (Канада). Протягом усієї кар’єри письменниця поєднувала написання поезії з перекладами та викладанням у різних університетах. Майже вся її літературна творчість зосереджена на перетині філологічної одержимості словами та поетичного прагнення до нового сенсу. Сама Карсон визначала етимологію слів як відправну точку всієї своєї роботи. Її переклади з класичної грецької мови можна розглядати як самостійні твори, серед яких інтерпретація фрагментів поезій Сапфо "If Not, Winter" (2002), а також трагедій Софокла ("Electra", 2001; "Antigone", 2015) та Евріпіда ("Bakkhai", 2015).

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У довідці, опублікованій комітетом, зазначається, що основу подальшої творчості Карсон заклав її розлогий есе "Eros the Bittersweet" (1986). У ньому письменниця глибоко розмірковує про Ерос як сутність і рушійну силу поезії, спираючись на складний епітет Сапфо, що визначає Ерос як поєднання болю та солодкості. Саме ця дистанція між закоханим і коханим надає Еросу сили та запускає поезію в рух.

Як повідомляє комітет, у 1990-х роках Карсон опублікувала низку визначних творів. Серед них – "The Glass Essay" у збірці "Glass, Irony, and God" (1995), який демонструє потенціал довгої поеми, де розмиваються жанрові межі. Хоча твір написаний у віршованій формі, це також розлога історія про горе та нерозділене кохання.

Того ж десятиліття з’явилася робота, яку часто називають найбільшим досягненням Карсон, – "Autobiography of Red: A Novel in Verse" (1998). Вона свідчить про видатну здатність письменниці актуалізувати класичну літературну традицію. З точним відчуттям сучасних ідіом і досвідів Карсон бере за основу фрагменти поезій грецького поета VI століття до н. е. Стесіхора про крилатого червоного монстра Геріона і перетворює страхітливого велетня на ніжного "героя", відданого своїй матері, створюючи сучасний роман виховання.

Як підкреслює Нобелівський комітет, співпраця Карсон із візуальними митцями, хореографами, режисерами опери та театру демонструє свободу, з якою вона ставиться до літературних очікувань і систем правил.

"Саме це лежить в основі видатної значущості, яку її творчість з 1990-х років має для міжнародної мистецької та літературної сцени", – зазначає голова Нобелівського комітету Андерс Олссон.

Нобелівська премія 2026

Як писав УНІАН, у 2026 році Нобелівську премію з хімії отримали Анрі Б. Каган та Кенсо Соаї за відкриття механізмів, що пояснюють виникнення гомохіральності – хімічної асиметрії живих систем. Їхні дослідження показали, як автокаталіз та нелінійні ефекти можуть спричиняти утворення лише одного дзеркального ізомеру молекули. Це відкриття стало ключовим для розуміння походження життя та розвитку фармацевтичних технологій.

Також ми розповідали, що Нобелівську премію з фізики цього року отримав Френсіс Гальзен за внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження. Його ідея використати антарктичний лід для виявлення цих частинок започаткувала новий напрямок астрономії. IceCube сьогодні дає змогу дослідникам отримувати унікальні дані про космічні явища та умови утворення нейтрино.

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