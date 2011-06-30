Єврокомісія пропонує скоротити кількість чиновників

Брюссель. 30 червня. УНІАН. Європейська комісія пропонує скоротити витрати на європейських чиновників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну пропозицію представлено разом із пропозицією про проект бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

Передбачається, зокрема, скоротити персонал європейських інститутів на 5% або на 2,5 тис. осіб.

При цьому Єврокомісія вважає за можливе збільшити тривалість робочого тижня для решти 47,5 тис. чиновників із нинішніх 37,5 до 40 годин без збільшення зарплат.

Крім того, Єврокомісія пропонує збільшити пенсійний вік для чиновників із 63 до 65 років.