Уряд України надав відповіді Євросуду щодо справи Луценка

Київ. 30 червня. УНІАН. Український уряд нарешті дав відповідь на запитання, які були поставлені перед ним Європейським судом з прав людини щодо порушення кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН.

Він зауважив, що вчора, у свою чергу, захист екс-міністра отримав лист від Європейського суду, в якому останній просить надати коментарі з приводу висловленого урядом і надіслати відповідь до 1 серпня.

Адвокат також зауважив, що у своїй відповіді на запитання Європейського суду український уряд, зокрема, відповів, що ”ЛУЦЕНКО сидить правильно”.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи і щодо незаконності його утримання під вартою.

Європейський суд надіслав до українського уряду низку запитань щодо справи Ю.ЛУЦЕНКА, де вказав надати відповідь до 3 червня.