Обладнання літака Качинського перестало діяти до зіткнення із землею

Варшава. 29 червня. УНІАН. Обладнання польського урядового літака ТУ-154, який розбився 10 квітня 2010 року у російському Смоленську, перестало діяти ще до його зіткнення із землею.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив депутат опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Антоній Мачеревіч у четвер у Варшаві.

За його даними, обладнання літака перестали діяти, коли машина знаходилася на висоті 15 метрів над рівнем злітно-посадочної смуги.

«Із дослідження бортового комп’ютера відомо, що тоді перестало діяти електроживлення та усі механізмі цього літака перестали діяти”, - сказав Мачеревіч, який сьогодні презентував другу частину так званої „Білої книги Смоленської трагедії”.

„До смоленської катастрофи дійшло не тому, що літак вдарився об землю; він вдарився в землю тому, що катастрофа мала місце на висоті 15 метрів”, - заявив він.

Мачеревіч також заявив, що польські власті за день до катастрофи отримали інформацію про можливий терористий акт, але не вжили жодних заходів для гарантування додаткової безпеки під час візиту Президента Польщі до РФ 10 квітня 2010 року.

Депутат сказав, що очолювана ним група депутатів планує вияснити причину „виведення з ладу” літака та презентувати її в кінцевому своєму рапорті, оприлюднення якого заплановане на серпень.

Представник PіS додав, що підконтрольні польському уряду служби з самого початку недбало готували квітневий візит Леха Качинського до Росії, де він планував звяти участь у заходах із відзначення 70 річниці Катинської трагедії.

Як повідомляв УНІАН, вчора найбільша опозицйна польська партія PiS, презентуючи першу частину „Білої книги Смоленської трагедії” присвяченій відповідальності росіян, звинуватила їх у фальсифікації причин катастрофи.

Голова PiS Ярослав Качинський назвав росіян „головними винуватцями” трагедії через те, що диспетчери не закрили летовище та дезінформували польських пілотів у правильності курсу зниження.

Водночас він назвав передчасним оцінювати, чи російська сторона навмисне своїми діями намагалася довести до катастрофи польського урядового літака з найвищими високопосадовцями на борту.

Створена польським урядом комісія із вивчення причин Смоленської катастрофи планує оприлюднити свій офіційний рапорт на початку липня.